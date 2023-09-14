عبدالله السعيد: بيراميدز جاهز لحصد البطولات في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز خلال الموسم الجديد لحصد البطولات والمنافسة على جميع الألقاب بعدما كان بيراميدز قريبا من حصدها في المواسم الماضية، وحاليا التركيز منصب من جانب الجميع على هذا الهدف.

أضاف خلال حفل الكشف عن ملابس النادي في الموسم الجديد، والإعلان عن عقد الرعاية مع شركة my whoosh أن النادي جاهز هذا الموسم لحصد البطولات، ونعد كلاعبين بأن يكون العام الحالي مختلفا ومميزا في كل شيء.

شدد على أن نادي بيراميدز أسرة واحدة والجميع متكاتف على هدفه الأساسي وهو الفوز بكل البطولات خلال الموسم المقبل.