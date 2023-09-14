هذا سبب غيابه.. الزمالك يعلن خبر سار بشأن "زيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي على صرف مستحقات أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم وأن اللاعب حصل علي المبلغ المخصص له بعد التنسيق مع إدارة الكرة وعبدالواحد السيد مدير الكرة.

وفي نفس الوقت أوضح عبدالواحد السيد مدير الكرة أن سبب غياب "زيزو" عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا يرجع إلى إصابته بكدمة في أنكل القدم تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الودية أمس أمام منتخب تونس.

وشدد مدير الكرة على أن " زيزو" خضع لكشف مبدئي بمعرفة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الذي فضل إراحة اللاعب وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بالقاهرة لتفادي تفاقم إصابته.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير مستحقات اللاعبين وصرفها لجميع لاعبي الفريق قبل السفر إلى تنزانيا لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي بالكونفدرالية.