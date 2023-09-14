شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ينضم لبعثة الأهلي بالسعودية استعدادا للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم بيرسي تاو لاعب الأهلي إلى بعثة فريقه بالسعودية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة على استاد جامعة الملك فهد الدولية بمدينة الطائف .

وتأخر وصول بيرسي تاو إلى بعثة الأهلي بسبب ارتباطه بخوض مباراة مع منتخب جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية وسافر من بلاده إلى السعودية مباشرة ووصل متأخرا إلى السعودية.

ومن المقرر أن يشارك بيرسي تاو في المران الأخير لفريقه قبل خوض السوبر الإفريقي، على أن يحدد الجهاز الفني موقفه من المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وانضم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري