شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يخسر من فرنسا في البحر المتوسط هيراكليون 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب السيدات للكرة الطائرة الشاطئية من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة أشواط 2-0 في دور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-13 بينما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 21-14. وبتلك النتيحة يواجه منتخب السيدات في الواحدة ظهر اليوم الخاسر من مواجهة المغرب وإسبانيا في ثاني مباريات المجموعة وكان منتخب السيدات تأهل لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى. ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين . وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

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