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بعثة ناشئات اليد تغادر إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة  المنتخب  الوطني المصرى للناشئات مواليد 2006  إلى  مطار القاهرة الدولى منذ قليل الى تونس لخوض منافسات بطولة افريقيا و التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 الى 24 سبتمبر الجارى .

 

تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.

 

و تضم قائمة اللاعبات : شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر  - هنا الحسين - جنا ايهاب.

 

يلعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الاولى منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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