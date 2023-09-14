شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئات اليد تغادر إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة المنتخب الوطني المصرى للناشئات مواليد 2006 إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل الى تونس لخوض منافسات بطولة افريقيا و التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 الى 24 سبتمبر الجارى .

تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.

و تضم قائمة اللاعبات : شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.

يلعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الاولى منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا.