الامارات | أزمة تنظيمية تهدد إقامة كأس الأمم الأفريقية وحلم محمد صلاح (فيديو وصور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت مباراة ساحل العاج ومالي الودية للإلغاء بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المباراة ليظهر بشكل واضح عدم جاهزية ملاعب ساحل العاج للتعامل مع الأمطار وذلك قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، والمقررة يناير المقبل.

ولم ينجح حكم المباراة في التعامل مع الكرة من خلال الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اضطر لاعبو كوت ديفوار ومالي إلى مغادرة أرضية ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي بالعاصمة أبيدجان، ما بين شوطي المباراة دون العودة لاستكمالها، حيث لم يتمكن الفريقان من اللعب سوى لمدة نصف ساعة جيدة قبل هطول أمطار غزيرة، تسببت في فيضانات مذهلة في ملعب "إبيمبي" الأولمبي.

ويحلم النجم المصري محمد صلاح، إلى قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بلقب البطولة وتحقيق أول لقب مع منتخب مصر بعد النجاحات الخارجية، حيث لم يسبق له التتويج مع مصر في أي بطولة، وكان سببا في خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية النسخة الماضية بإضاعة ركلة جزاء في المباراة النهائية.

ويعتبر ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي أحد الملاعب المرشحة لاحتضان كأس أمم إفريقيا، حيث يتسع لـ60 ألف متفرج، وتم تشييده خصيصا للمنافسة القارية، كما أنه من المقرر أن يستضيف المباراة النهائية للمسابقة.، واظهرت الصور عدم جاهزية الملعب أو العاملين للتعامل مع هذه الحالات الطارئة

وغمرت مياه الامطار العشب بالكامل وسرعان ما أصبح غير ممكن استكمال المباراة، ووصلت المياه أيضا إلى ممرات الملعب، ليدق ناقوس الخطر قبل بضعة أشهر فقط من المنافسة الأبرز على مستوى المنتخبات في إفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام المنافسة القارية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، قبل أن يتم تأجيلها إلى الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024، وذلك لتجنب خوض المباريات في منتصف موسم الأمطار، وهي الفترة الأقل من حيث الأمطار في ساحل العاج، ولكن لا يمكن استبعاد العواصف والأمطار الرعدية في تلك الفترة، خاصة في أبيدجان.

وسيجد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" نفسه في موقف صعب، قبل أشهر قليلة على انطلاق منافسات البطولة، وتساؤلات عن جاهزية ساحل العاج بملاعبها وجميع المرافق الأخرى لاحتضان المسابقة القارية.