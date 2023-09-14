الامارات | كأس آسيا: 5 حكمات و"الفار" لأول مرة في البطولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستتولى خمس حكمات ادارة مباريات في كأس اسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر في يناير 2024 وذلك للمرة الاولى في تاريخ هذه البطولة كما كشف الاتحاد القاري للعبة اليوم. وستكون الحكمة الرائدة اليابانية يوشيمي ياماشيتا التي تم اختيارها ايضا في نهائيات كأس العالم التي اقيمت في قطر اواخر عام 2022، ضمن لائحة من خمس حكمات في البطولة المقررة من 12 يناير الى العاشر من فبراير المقبلين. وقال بيان صادر عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم "للمرة الاولى على الاطلاق، تستعد حكمات لخوض تجربتهن الاولى في أعظم بطولة اسيوية للرجال".

وقال الاتحاد القاري ان نظام حكم الفيديو المساعد (في ايه أر) سيُعتمد لأول مرة بشكل كامل في البطولة ايضا. ويشارك في كأس آسيا، 24 فريقًا لأول مرة، علما بأن قطر الدولة المضيفة هي حاملة اللقب في النسخة الاخيرة التي اقيمت في الامارات. وستكون اليابان وكوريا الجنوبية من بين المنتخبات المرشحة بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي في كأس العالم في قطر اواخر العام الماضي. وأعلن الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي أنه سيطلق دوري أبطال آسيا للسيدات العام المقبل.