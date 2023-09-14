شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه ألمانيا وفرنسا وبولندا بالدوري العالمى للسلة 3x 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة 3x3 شباب وناشئين تحت 23 وتحت 21 بنات وأولاد مع منتخبات ألمانيا وفرنسا وبولندا في منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من13 إلى 16 سبتمبر الجارى بمنغوليا.

ويلتقى منتخب الآنسات مع المانيا وفرنسا تحت 21 سنة، بينما يلتقى منتخب الشباب مع فرنسا تحت 23 و بولندا تحت 21 .

يقع منتخب تحت 21 سنة بنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات ألمانيا وفرنسا ومصر، وبالنسبة للأولاد يقع فى مجموعة A مع فرنسا وليتوانيا

بينما يقع منتخب تحت 23 شنة بنات فى مجموعة A بجانب منتخبات الصين والمجر بينما يقع منتخب البنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات فرنسا وبولندا.