قرار عاجل من كاف بمنع مشاركة موديست في السوبر.. وتحرك محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من الغياب عن الفريق الأحمر في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها غدا في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي، أمام اتحاد العاصمة غدا الجمعة في التاسعة مساء، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رفض قيد المهاجم الفرنسي ضمن قائمة الأهلي في مباراة السوبر، بسبب اللوائح.

أوضح المصدر: "الاتحاد الأفريقي أكد لمسئولي الأهلي أنه من الممكن الاستعانة بأي لاعب لإجراء تعديل على القائمة التي أرسلها وتضم 18 لاعب ولكن بشرط ان يكون قد تم قيده قبل 31 أغسطس الماضي، وهو لا ينطبق على موديست".

أضاف المصدر: "النادي الأهلي حصل بالفعل على البطاقة الدولية، من الاتحاد الألماني، وتم قيد موديست في القائمة المحلية والأفريقية، ولكن تم رفض مشاركته في مباراة الغد أمام اتحاد العاصمة".

وأتم المصدر: "محمود الخطيب رئيس النادي، تواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة، وسوف يتم إجراء محاولة أخيرة في الاجتماع الفني الذي سيقام اليوم".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، نجح في التعاقد مع الفرنسي موديست، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، وانضم لقائمة الفريق التي توجهت للسعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.