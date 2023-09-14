موعد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة.. الاتحاد والأخدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند عواد:

يستأنف الدوري السعودي للمحترفين "روشن" مبارياته، اليوم، عقب فترة توقف دولي استمرت لمدة 12 يومًا.

تشهد الجولة السادسة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، اليوم، مباراتين، على رأسهم مباراة الاتحاد والأخدود.

نستعرض مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الأخدود والاتحاد، في تمام الساعة 6:00 مساءًا، على قناة SSC السعودية.

الوحدة وضمك، في تمام الساعة 9:00 مساءًا، على قناة SSC السعودية.

يذكر أن الاتحاد خسر في الجولة الماضية أمام الهلال بنتيجة 3/4، فيما فاز الأخدود على الرياض في الجولة الخامسة بنتيجة 1/0.

خسر الوحدة من التعاون في الجولة الماضية بنتيجة 4/1، فيما خسر ضمك من الإتفاق بنتيجة 3/1.