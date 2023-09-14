حصل على بطولة واحدة في تاريخه.. ميدو يكشف خطة الأهلي لتجهيز موديست بهذه "الفلاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، عن خطة الأهلي لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد تحسبا للمشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة بالسعودية.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن موديست حصل على "فلاشة" لمباريات الأهلي في الموسم الماضي من جانب محلل الأداء ياسين المكاري.

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب تجهيز اللاعب فنياً ودخوله سريعاً في أجواء الفريق.

وأوضح أن مكاسب الصفقة الفرنسية عديدة للأهلي لأن موديست لاعب يعتاد على الضغوط والأندية الجماهيرية مؤكداً أن موديست طوال عمره لم يحقق سوى بطولة وحيدة وهي التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية مع كولن.

وأتم تصريحاته أن موديست أمامه فرصة لتحقيق التاريخ وحصد البطولات في المرحلة القادمة مع الأهلي.