"موسيماني بيحب وبيكره".. رامي ربيعة يكشف سبب استبعاده من كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند عواد:

كشف رامي ربيعة، لاعب الأهلي نقطة التحول في حياته وتفاصيل استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية قطر 2022.

قال ربيعة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة إم بي سي مصر: "نقطة التحول في حياتي إني أروح نادي المقاولون، خدت القرار لإني كنت عايز أشتغل وأكون أحسن، عايز العب واثبت نفسي، كنت واثق في نفسي وفي إمكانياتي".

أضاف: "اتكلمت مع سيد عبد الحفيظ اللي اتعامل معايا بذكاء، قالي القرار مش بتاعي بس، كنت قاعد منتظر رد كابتن سيد أنا وعماد النحاس في المكتب بتاعه، مكنش بيرد لحد ما القيد قفل وفضلت في الأهلي".

تابع: "موسيماني كان بيحب وبيكرهه، ومكنش بيعمل تغيير عنده ناس ثابتة وده حقه، احترمت قرار المدير الفني اللي هو كلمته الأولى والأخيرة، هو مكنش حابب وجودي أو مكنش حابب إني ألعب أو أخد دوري بشكل أساسي وده حقه".

أكمل: "خد الناس كلها في كأس العالم قطر، إلا أنا كنت بكلم الناس كابتن محمود وكابتن طارق كل يوم ينزل لي في التمرين، وكان في ناس بتقولي طب ما تاخد إجازة، بس أنا أخد أجازة ليه أنا شغلي لعيب كورة مش جاء أخد إجازة".

تحدث عن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق ورحيله، قائلًا: "هو شخصية محترمة أي حد بيحتاج حاجة بيروح ليه، كان فيه مشاكل طبيعية بتاعة مدير الكرة اللي هي خصومات لكن مفيش مشاكل شخصية مع اللاعبين".

اختتم: "اتخصملي 20 ألف عشان عملت مشكلة مع لاعيب في التمرين وطبيعي نضايق لما يتخصملنا ".