أوباما وسكر الأقرب لتعويض فتوح وزيزو في الزمالك أمام بطل جيبوتي

القاهرة - سامية سيد -

استبعد الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، الثنائى أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح، عن مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، واقترب حاتم سكر من المشاركة فى مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب أحمد فتوح، على أن يتواجد محمد عبد الشافى على دكة البدلاء، فيما يلعب يوسف أوباما بدلًا من أحمد سيد زيزو بجوار سيد عبد الله نيمار وشيكابالا وإبراهيما نداى فى خط الوسط، خلف التونسى سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع أرتا سولار، يوم السبت المُقبل، فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحى- عبد الرحمن نفاد- معإذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغنى- حسام عبد المجيد- مصطفى الزنارى- محمد طارق- محمد عبد الشافى- حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسى- محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد عبد الرحيم " إيشو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- ناصر منسي