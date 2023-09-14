شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الأهلي قد قيد 30 لاعبا في قائمته الأفريقية وطلب قيد الوافد الجديد موديست إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل الاتحاد الأفريقي.

ووصلت أمس الأول الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام الجمعة بمدينة الطائف.