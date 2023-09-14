شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة لافيينا بـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد علي الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة لافيينا بـ 48 ساعة، والمقرر لها الأحد 24 سبتمبر الجاري في الجولة الاولي من دوري المحترفين.

وقرر أمير عزمي ختام فترة الاعداد الخاصة بالموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين قبل مواجهة لافيينا، حيث يخوض الفريق مباراة اليوم أمام السويس فيما يخوض المباراة الثانية يوم الاثنين المقبل، علي ان يدخل الفريق معسكر مغلق يوم الجمعة.

في سياق مختلف وفي اطار استعدادات الأندية لدوري المحترفين اعترض خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على موعد إقامة مباريات دورى المحترفين الموسم المقبل و ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر على أداء اللاعبين .

ومن جانب آخر تعاقد غزل المحلة مع رجب مارو هداف لافيينا في الموسم المنقضى بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، استعدادا لدورى المحترفين والذى يسعى فيه الفريق المحلاوى للعودة لدورى الأضواء من جديد بعد الهبوط الموسم الماضى .

ويعد مارو من أفضل المهاجمين بالقسم الثانى، بعدما احتل صدارة ترتيب هدافين القسم الثانى بالكامل برصيد 16 هدفا، وكان قريبا من الانتقال للمصرى البورسعيدى إلا أن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة، بعد تعاقد الفريق البورسعيدى مع التونسى فخر الدين بن يوسف.

يأتى ذلك بناء على رغبة خالد عيد، المدير الفنى للمحلة، الذى أوصى بالتعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى واحتلاله صدارة ترتيب الهدافين بالرغم من صغر سنه.