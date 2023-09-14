شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة الشاطئية يخسر من صربيا فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية من نظيره منتخب صربيا بنتيجة أشواط 2-0 في دور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-14 بينما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 21-13. وبتلك النتيحة يواجه منتخب الرجال اليوم الخاسر من مواجهة إيطاليا وكرواتيا في الرابعة عصر اليوم في ثاني مباريات المجموعة. وكان منتخب الرجال تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على منتخب الجزائر 2-0 في الدور التمهيدي الثاني. ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين . ويتكون تشكيل منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز