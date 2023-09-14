بعثة الزمالك تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تنزانيا استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكان فى استقبال البعثة فى مطار دار السلام كل من السفير شريف إسماعيل سفير مصر فى تنزانيا وعمرو سليم نائب السفير وإسلام جلال قنصل مصر فى تنزانيا وأحمد جمال سكرتير ثانى السفارة.

واستغرقت رحلة الزمالك من القاهرة إلى تنزانيا نحو 9 ساعات، ومكثت البعثة نحو ساعتين ترانزيت فى مطار أديس أبابا العاصمة الإثيوبية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحى - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.