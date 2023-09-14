شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسيدات الطائرة يتأهل لثمن نهائى بطولة البحر المتوسط الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء تأهل منتخب السيدات بعد انسحاب منتخب إسبانيا من مواجهة منتخبنا فى ثانى مباريات المجموعة، وكان منتخب السيدات خسر أول مباراة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0، وتأهل لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.

وتقام مباراة الدور ثمن النهائى مساء اليوم، حيث تتم إقامة قرعة جديدة بعد نهاية مباريات المجموعات.

ويشارك فى البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين.

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائى أحمد عزب وأحمد فهمى بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشى ومروة مجدى والمدير الفنى إسلام عكاشة.