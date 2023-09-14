شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يقترب فى الرحيل عن الأهلى قبل غلق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد فخرى صانع ألعاب فريق الأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية الحالية عقب طلب اللاعب الرحيل بسبب صعوبة فرصته فى اللعب بصفة أساسية.

واجتمع محمد فخرى مع السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى للموافقة على رحيلة فى الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل وجود بعض العروض لضم اللاعب فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

وتلقى محمد فخرى بعض العروض للرحيل عن الأهلى، وأبرزها عرض أحد الأندية بمدينة الإسكندرية.

ومن جانب آخر يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم الخميس، لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ - بتوقيت القاهرة - على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، ويقوم السويسري مارسيل كولرالمدير الفني بتحفيظ لاعبي الفريق "خطة لعب" المباراة خلال المحاضرة التى ستسبق مران اليوم، كما يقوم كولر بتنفيذ بعض الخطط الفنية التي يهدف من ورائها إلى تنفيذه فكره والفوز على بطل الجزائر غداً من أجل حصد السوبر الأفريقي.

وخاض الأهلي مراناً وحيداً في السعودية حتى الآن بعدما وصل إليها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتدرب الفريق على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، فيما سيكون مران الليلة في نفس توقيت المباراة، وسيشهد التفاصيل الأخيرة والوصايا الحاسمة من المدرب السويسري للاعبي الأهلي.