شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بزيه التقليدى فى السوبر الأفريقى واتحاد العاصمة بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى، الذى عُقِد اليوم فى أحد فنادق مدينة الطائف، عن الاتفاق على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الفريق الجزائرى قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.

ومثل الأهلى فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق.

بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انضم لبعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ولحق تاو ببعثة الفريق فى مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب أفريقيا في معسكره الأخير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفنى للفريق محاضرة فى فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.