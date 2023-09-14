شكرا لقرائتكم خبر عن السبت آخر موعد للقيد فى دورى المحترفين والقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة تقريبا هى الفترة المتبقية لأندية القسم الثانى ودورى المحترفين، لقيد لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق رسميا 24 سبتمبر الجارى، حيث إنه من المقرر أن يتم غلق باب الانتقالات الصيفية لدورى المحترفين والقسم الثانى يوم السبت المقبل فى تمام الساعة 12 مساء.

فيما يتم غلق باب القيد الصيفى للدورى الممتاز اليوم الخميس فى تمام الساعة 12 منتصف الليل استعدادا لبطولة الدورى التى تنطلق الاثنين المقبل.

كانت فترة القيد قد بدأت يوم 27 يوليو الماضى، وانتهت يوم 5 أغسطس 2023 للقوائم الأولى، وبدأ يوم 6 أغسطس وامتدت حتى 14 سبتمبر للقوائم الثانية أو الإضافية، وتمكن معظم الأندية من دعم صفوفها بالصفقات الجديدة.

ويضم دورى المحترفين كلا من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت ولافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة وراية ومكادى والنجوم وحرس الحدود وأسوان وبروكسى والمصرية للاتصالات.