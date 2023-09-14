شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة وتحذيرات من أوسوريو للاعبى الزمالك بسبب ملعب أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح تعليمات خاصة وتحذيرات للاعبى الفريق بسبب ملعب مواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى، خاصة أنه ملعب من النجيل الصناعى.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع أرتا سولار، يوم السبت المُقبل، فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

وطلب أوسوريو من لاعبى الزمالك، ضرورة استخدام الكرة أكثر فى التنقلات، وعدم الاعتماد على "الجرى" الكثير، بالإضافة إلى الابتعاد عن الالتحامات، خاصة أن النجيل الصناعى يتسبب فى إصابات عديدة للاعبين، كما حذر أوسوريو لاعبيه من إهدار الفرص، مشددًا علي أن ارتا سولار فريق مجهول وقد يحدث مفاجآت خلال سير المباراة.

وتضم قائمة الزمالك التي وصلت تنزانيا صباح اليوم الخميس كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحى- عبد الرحمن نفاد- معإذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغنى- حسام عبد المجيد- مصطفى الزنارى- محمد طارق- محمد عبد الشافى- حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسى- محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد عبد الرحيم " إيشو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- ناصر منسي.