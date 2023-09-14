شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: مباراة السوبر الأفريقى صعبة.. ولم يشغلنى عامل السن وقت التعاقد مع موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة السوبر الأفريقي غدا الجمعة، على استاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وقال المدير الفني لفريق الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر: "سعداء بالتواجد في السعودية، وسعيد بإقامة المباراة هنا، لدينا جمهور كبير للأهلي في السعودية وسعداء بهذا الجمهور الذي يتواجد هنا، مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة، لكن هدفنا هو إسعاد هذه الجماهير من خلال الفوز بالبطولة والعودة باللقب إلى القاهرة، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

وشدد كولر، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "الفوز بهذه المباراة سيكون دفعة قوية لنا فى بداية الموسم، كما أن لدينا لاعبين على مستوى جيد، وقائمة قوية جرى تدعيمها بشكل جيد، المهم لدي الآن، اللاعبون الجدد أن يدخلوا وينسجموا مع الفريق بشكل سريع، وسعيد جدا بالإضافات التى تمت، قائمة الفريق كبيرة وجيدة وأعرف أن لدينا مباريات صعبة والأهم أن يجيد اللاعبين المنضمين عندما يحصلون على فرصتهم".

وأوضح كولر أن المباراة صعبة وأمام فريق قوي بحجم اتحاد العاصمة ويضم لاعبين جيدين، خُضنا فترة إعداد جيدة في النمسا، ولكن هدفنا الفوز وحصد البطولات، والمباراة ليست سهلة وسنحاول بكل طاقتنا الفوز بالمباراة وحصد السوبر".

وعن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، علق: " لم أفكر في عامل السن خلال التعاقد مع موديست، لكن أبحث عن الأداء والعطاء من اللاعب في الملعب، وهو لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات".