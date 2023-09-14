شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: سنلعب السوبر الأفريقى للتتويج باللقب.. واللاعبون فى كامل تركيزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، أن فريق استعد جيدا لخوض مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامته على ملعب مدينة الملك فهد الدولية بندينة الطائف السعودية.

وقال الشناوى، فى المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر الأفريقى: "سعداء بخوض مباراة السوبر الأفريقى فى السعودية، كما أننا استعددنا بشكل جيد فى الفترة الماضية لتلك المباراة، وأيضًا للموسم الجديد".

وأوضح أن الأهلي خاض فترة إعداد مميزة، وسنلعب مباراة اتحاد العاصمة للفوز باللقب، ونعلم جيدًا أنها مباراة بطولة، وليست مباراة في الدوري بالنقاط".

وشدد قائد الأهلي: "استعددنا جيدًا لتلك المباراة، من أجل حصد اللقب، وجميع اللاعبين في كامل تركيزهم، ونعلم أن حضور الجماهير سيكون كبيرًا في لقاء الغد، ونسعى لإسعادهم".