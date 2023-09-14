شكرا لقرائتكم خبر عن زد يطمئن على جاهزية لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلى فى افتتاحية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق زد على جاهزية اللاعبين من الناحية الفنية والطبية قبل خوض مباراته ضد الإسماعيلى فى افتتاحية الدورى المصرى.

ولا يعانى فريق زد من أى إصابات قبل انطلاق الدورى مع جاهزية كل اللاعبين من الناحية الطبية ليكونوا تحت تصرف الجهاز الفنى من بداية الجولة الافتتاحية أمام الدراويش.

واكتفى الجهاز الفنى لفريق زد إف سى بالوديات التى سيخوضها الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، والتي كان آخرها الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بالإسكندرية في ختام معسكره الساحلي المغلق، ضمن برنامج التحضير للظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز.

من جانبه أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن الفريق سيواصل تحضيراته بشكل عادي والتي تشتمل على تدريبات بدنية وتقسيمة جماعية حتى موعد مباراة الإسماعيلي في افتتاح الدوري، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مباشرة مع الدراويش بضربة البداية في الدوري الممتاز.

وأوضح صلاح الدين أن فريقه لا يفكر في خوض تدريبات خاصة قبل انطلاق الدوري وسيكتفي بخوض تدريبات عادية ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الإسماعيلي، ويسبقها دخول معسكر مغلق.