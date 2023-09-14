شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه يجتمع مع لاعبى المنتخب قبل بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه جلسة مع لاعبى المنتخب، بالمركز الأولمبى بالمعادى، خلال معسكر الإعداد لبطولة العالم التى تقام بالمجر الشهر المقبل.

حضر مع الدهراوى كل من سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربى، امين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، ومراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية وعبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخبات الكبار.

جاءت الجلسة مع اللاعبين، للاطمئنان على سير خطة المعسكر التدريبى للمنتخب، والاستماع إلى مطالبتهم وحثهم على بذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرف لمصر فى بطولة العالم بالمجر فى أكتوبر المقبل.

وقرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عقد الجمعية العمومية العادية، وغير العادية للاتحاد يوم 29 سبتمبر الجارى.

من جانبه قال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة إن الجمعية العمومية العادية مقرر أن تناقش الحساب الختامي، والميزانية عن العام المنقضى.

وأَضاف رئيس الاتحاد أن العمومية غير العادية من المقرر أن يتم خلالها تعديل اللائحة فيما يخص نظام الانتخابات، حيث سيتم وضع نظام القائمة للترشح.