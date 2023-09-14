شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المران الختامى للأهلى استعدادًا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعداده اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى ضمن المباراة التى تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر الأفريقى.

ومن المقرر أن ينطلق المران في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

وانضم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبعثة الفريق في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.