الشناوي: جاهزون لمواصلة مسيرة البطولات أمام اتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لخوض مباراة السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

أوضح "الشناوي"، أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا وأن المباراة سوف تكون أمام خصم له كل الاحترام، واللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدا والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز وأن يكون التوفيق حليفا لنا في التتويج بالكأس".

وأضاف: "تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات".

وشدد الشناوي على أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية في المباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، غدا الجمعة في التاسعة مساء، على بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي تقام بينهما في مدينة الطائف بالسعودية.