منافسا صلاح ومبابي.. صحيفة تضع تريزيجية ضمن أسرع 20 لاعبا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - :كتب- محمد القرش

نشرت صحيفة "Light" النيجيرية تقريرا عن أسرع 20 لاعبا في العالم ووضعت فيه الثنائي المصري محمد صلاح وتريزيجية، بجانب بعض نجوم العالم، مثل، مبابي وكايل ووكر بالإضافة إلى جاريث بيل وعثمان ديمبيلي.

وجاء تريزيجية في المركز الثالث خلف مبابي وكايل ووكر، حيث بلغت سرعته (37.5 كم/ساعة) "حسب تصنيف الصحيفة".

وقالت الصحيفة أن تريزيجية كان من ضمن أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي قبل مغادرة أستون فيلا وانتقاله إلى طرابزون سبور التركي.

وجاء محمد صلاح في المركز الثالث عشر في ترتيب أسرع 20 لاعبا في العالم، حيث بلغ سرعته (36.6 كم/ساعة).