فانتازي.. أفضل 4 لاعبين "دفرنشال" للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يقدم كشافة الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي نصائح لشراء 4 لاعبين ذو ملكية منخفضة "دفرنشال" لتحقيق بعض النقاط في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

يواجه الجناح البرتغالي، المملوك بنسبة 0.4% من مدربي فانتازي، نظيره ليفربول بثلاث تمريرات حاسمة و17 نقطة في آخر أسبوعين من الدوري الإنجليزي.

تعد تسديدات البرتغالي الثماني داخل منطقة الجزاء هي الأكثر بين لاعبي وولفرهامبتون، في حين أن فرصه الـ13 المحققة تحتل المرتبة الخامسة بين لاعبي خط الوسط في فانتازي.

في غضون ذلك، عانى ليفربول دفاعيًا في المراحل الأولى من موسم 2023/24، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في أول أربع مباريات.

راؤول خيمينيز (فولهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

تمنح مباراة لوتون تاون "السهلة".. وفقا للموقع الرسمي لفانتازي، المهاجم المكسيكي فرصة لتسجيل أولى أهدافه مع فولهام هذا الموسم وتحقيق الكثير من النقاط.

تسديداته السبع، وستة تسديدات داخل منطقة الجزاء، وخلق فرصتين محققتين كلها الأكثر بين لاعبي فولهام.

وعلى الجانب الآخر يلاقي لوتون نظيره فولهام، بدون شباك نظيفة هذا الموسم، حيث تلقت شباكه تسعة أهداف في أول ثلاث مباريات.

لوكاس ديني (أستون فيلا) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يتمتع الظهير الأيسر لنادي أستون فيلا بقدرات هجومية رائعة حيث يمكن الاستفادة منه ضد كريستال بالاس من قبل المدرب الإسباني اوناي ايمري.

يملك 3% فقط من مدربي فانتازي، الظهير الأيسر الفرنسي الذي قدم تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة واحدة.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.5 مليون جنيه إسترليني

يتمتع مهاجم بورنموث بحالة جيدة بينما يستعد لمواجهة تشيلسي، لكن لا يزال يتم تجاهله، حيث تبلغ ملكيته 2.6%.

سجل سولانكي هدفين وقدم تمريرة حاسمة وحصل على 21 نقطة في أول أربع مباريات له تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا.