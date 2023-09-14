"تصدع جبهة رجال الأعمال".. عمر هريدي يكشف مفاجأة في انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمر هريدي المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، مفاجأة في الانتخابات المقبلة، للنادي الأبيض، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكتب عمر هريدي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " تصدع جبهة رجال الأعمال وخروج حتمي لبعض الأشخاص مفاجآت الزمالك".

وكان عمر هريدي قدم أوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة، منافسا لحسين لبيب وفاروق جعفر وماجد الحنبي ومرفت أحمد الذين قدموا أوراقهم على نفس المقعد.

وأكد عمر هريدي خلال الأيام الماضية في تصريحات تلفزيونية، أنه هدفه من الترشح خدمة نادي الزمالك، وإعادة فريق الكرة إلى منصات التتويج مرة أخرى.