فاركو يضم لاعب الأهلي بشكل نهائي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق فاركو، في التعاقد مع محمد فخري، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن صفقة انضمام محمد فخري لفريق فاركو، تمت بشكل رسمي اليوم، بعد موافقة مسئولي الأهلي.

أوضح المصدر: الأهلي حصل على موافقة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قبل الموافقة على رحيل اللاعب، نظرا لرغبة الأخير في المشاركة بشكل أساسي.

أضاف المصدر: محمد فخري وقع لفريق فاركو بشكل نهائي، مع وجود شرق بأحقية الأهلي في استعادته مع دفع مبلغ مالي معين.

وتقرر أن يضم محمد فخري في تدريبات الفريق السكندري خلال الساعات المقبلة، استعدادا لبداية الموسم.