شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن إنهاء أزمة القيد رسميا بعد تسوية مستحقات زياد بو غطاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى إنهاء أزمة القيد رسمياً، بعد الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف مع التونسى زياد بو غطاس لاعب الفريق السابق، بشأن مستحقاته المالية.

وقال الشريعى، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تواصل على مدار اليومين الماضيين مع اللاعب ومحاميه، من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المالية،حتى نجح فى التوصل إلى اتفاق نهائى وتسوية المستحقات.

كانت المحكمة الرياضية الدولية كاس أرسلت إخطاراً رسمياً إلى نادى إنبى يفيد بإيقافه عن القيد ثلاث فترات مقبلة بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق التونسي زياد بو غطاس.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكماً بتغريم النادى البترولى 910 آلاف دولار، بسبب لاعبه السابق زياد بوغطاس في قضيته ضد النادي البترولي، وإلزام إنبي بدفع كل المستحقات المالية للاعب، بعدما فسخ اللاعب عقده في أكتوبر 2021 من طرف واحد.