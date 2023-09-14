شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مودرن فيوتشر تصل تنزانيا استعداداً لمواجهة سينجيدا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة فريق سينجيدا بالكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف فريق سينجيدا التنزانى نظيره فريق مودرن فيوتشر يوم الأحد 17 سبتمبر بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت البعثة 23 لاعباً وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح.