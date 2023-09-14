شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن لائحة القيد قبل غلق الميركاتو الصيفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الخميس، باب القيد الصيفى فى مصر، بعد مرور قرابة شهر ونصف على منح الأندية قرار تسجيل لاعبيها فى الميركاتو الصيفى، استعدادا لبطولة الدورى التى تنطلق الاثنين المقبل.



متى بدأت فترة قيد اللاعبين فى الميركاتو الصيفى؟ متى بدأت فترة قيد اللاعبين فى الميركاتو الصيفى؟ كانت فترة القيد قد بدأت يوم 27 يوليو الماضى، وانتهت يوم 5 أغسطس 2023 للقوائم الأولى، وبدأ يوم 6 أغسطس وامتدت حتى 14 سبتمبر للقوائم الثانية أو الإضافية، وتمكن معظم الأندية من دعم صفوفها بالصفقات الجديدة. ويشارك في الدورى المقبل، أندية: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".

ما لائحة القيد الخاصة بالدورى المصرى للموسم الجديد؟ ما لائحة القيد الخاصة بالدورى المصرى للموسم الجديد؟ أعلنت رابطة الأندية لائحة القيد الخاصة بالدوري المصري للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 سبتمبر المقبل، بمشاركة 18 ناديًا، وحسمت الرابطة الجدل حول كل الموضوعات التى أثيرت مؤخرًا، سواء لانتقالات اللاعبين أو عدد قائمة الأندية وعدد اللاعبين الأجانب. عدد انتظار اللاعبين في قائمة كل فريق ؟

يسمح لكل ناد قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من اللاعبين المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة القيد الثانية في يناير، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن القائمة الأساسية أثناء فترة القيد ويلتزم النادي بسداد مستحقاته كاملة طبقًا للتعاقد وفي حال عدم قيد اللاعب أو إعارته يتم سداد كافة مستحقاته عن عقده طبقًا للائحة شئون اللاعبين.

لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

لا يجوز للنادى إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم.

لا يجوز للنادى استعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم.

لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي.

لا يجوز استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

بداية من الموسم المقبل 2024-2025 لن يسمح بإعارة أكثر من 6 لاعبين.





ماذا عن قيد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد ؟

• يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد في الدوري الممتاز.

• يسمح بقيد 3 لاعبين في المراحل السنية المختلفة.

• لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة للدوري الممتاز.

• لا يجوز إشراك لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.





ماذا عن المدربين في الموسم الجديد ؟

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى تدريب نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديان فقط في نفس القسم، على أن يثبت النادي الذي أجرى تغييرًا في المدرب بإثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.