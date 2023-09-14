شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى لاعب الأهلى ينتقل إلى فاركو لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى فاركو فى ضم محمد فخرى لاعب خط وسط فريق الأهلى قبل غلق باب القيد لمدة 4 سنوات.

وجاء الساعات الأخيرة مفاوضات بين الطرفين على انتقال اللاعب إلى الفريق السكندرى، وإنهاء كل الأمور التعاقدية والمادية للصفقة.

ومن جانب آخر يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلي استعداداته مساء اليوم الخميس، لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها التاسعة من مساء الغد - بتوقيت القاهرة - على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، ويقوم السويسري مارسيل كولرالمدير الفني بتحفيظ لاعبي الفريق "خطة لعب" المباراة خلال المحاضرة التى ستسبق مران اليوم، كما يقوم كولر بتنفيذ بعض الخطط الفنية التي يهدف من ورائها إلى تنفيذه فكره والفوز على بطل الجزائر غداً من أجل حصد السوبر الأفريقي.

وخاض الأهلي مراناً وحيداً في السعودية حتى الآن بعدما وصل إليها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتدرب الفريق على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة، فيما سيكون مران الليلة في نفس توقيت المباراة وسيشهد التفاصيل الأخيرة والوصايا الحاسمة من المدرب السويسرى للاعبى الأهلى.