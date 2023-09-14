شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ساعات على غلق باب القيد الصيفى لأندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، باب القيد الصيفي في مصر، بعد مرور قرابة شهر ونصف على منح الأندية قرار تسجيل لاعبيها في الميركاتو الصيفي، استعدادا لبطولة الدوري التي تنطلق الاثنين المقبل.

كانت فترة القيد قد بدأت يوم 27 يوليو الماضي، وانتهت يوم 5 أغسطس 2023 للقوائم الأولى و، وبدأ يوم 6 أغسطس وأمتدت حتى 14سبتمبر للقوائم الثانية أوالإضافية، وتمكن معظم الأندية من دعم صفوفها بالصفقات الجديدة.

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد بداية ونهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية خلال حفل مراسم قرعة الدوري المصري : بداية الدوري يوم 18من الشهر الجاري ونهايته يوم 30 يوليو 2024 .

ويشارك في الدورى المقبل، أندية: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".

وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.