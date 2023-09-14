شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش يرحل عن الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عمر الوحش لاعب الاسماعيلي لصفوف الاتحاد السكندري بشكل رسمي قبل غلق باب القيد الصيفي مساء اليوم .وقرر مجلس ادارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تولى المحامي السويسري إلكسندر زين روفينين ما يخص الشئون القانونية بالنادي على الصعيد الدولي.

ويعد الكسندر أحد المحامين المتميزين في القضايا التي تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة، حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام 1998 ، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة في سويسرا عام 2000.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب لإعاده ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولي والمحلي بما يسهم في توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.

فشلت مساعى مسئولو النادى الاسماعيلى فى فتح خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين الأجانب السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضى عن طريق تخفيض تلك الحقوق والحصول على جزء منها ومنحها لهم بالعملة الصعبة.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات الفريق الأصفر قبل انطلاق الموسم الجديد.