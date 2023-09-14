شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياضة" تُـطلق فعاليات النسخة الأولى من البرنامج القومى لإعداد وتأهيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، غدًا الجمعه، فعاليات النسخة الأولي من البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأولي، تحت شعار « قادة الجمهورية الجديدة »، بمشاركة 100 شابًا وشابة من محافظات القاهرة الكبري ، خلال الفترة من 15 لــ 18 سبتمبر الجاري بمقر نادي الصيد المصري ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

ويستهدف البرنامج نحو بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز الهيكل الإداري للدولة بكافة قطاعتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة .

وأعلنت الوزارة في يوليو الماضي الاستمارة الإلكترونية للمشاركة بالبرنامج عبر منصاتها الإعلامية المتنوعة حيث جاءت شروط الإلتحاق بالبرنامج كالتالي:

- المشارك/ ة مصري الجنسية.

- المرحلة العمرية من 20 لــ40 سنة.

- إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.

- إجادة مهارات التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.

- أن يكون المشارك لديه الخبرات في العمل المجتمعي والتطوعي.

- عضو بمركز شباب أو نادي.

- أن يكون المشارك لديه خبرات وممارسات رياضية.

- أن يكون المشارك لديه خبرات ومهارات قيادية، ومارس دورًا قياديًا من قبل.

- إختيار نسبة 5٪ من ذوي القدرات والهمم.

- ولأول مرة يراعى نسبة 50٪ من القيادات النسائية الشابة.