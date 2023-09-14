شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ سارة سمير بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سارة سمير والاتحاد المصري لرفع الأثقال، بعد تتويجها بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال بالسعودية، في منافسات الخطف لوزن 71 كجم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

وكان الرباع المصري كريم كحلة، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، تُوج بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، وحصد بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ولاعب منتخبنا الوطني محمود حسني ببرونزية الكلين والنطر، في نفس البطولة بالسعودية.