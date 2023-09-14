شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2007 يفوز على الإسماعيلى بركلات الترجيح 3/4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على الإسماعيلي بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الثانية لبطولة الجمهورية.

وانتهي الوقت الأصلي من المباراة إيجابيا بنتيجة 2-2 ، ليلجأ الفريقان مباشرة لخوض ركلات ترجيح ليحصد الفائز بركلات الترجيح نقطتين، والخاسر نقطة واحدة.

أحرز هدفا الزمالك في الوقت الأصلي، حسام عاشور التقي وزياد فتحي، بينما سجل ضربات الجزاء كل من زياد مدحت و محمد عبد الونيس و يوسف محمود عطيه، و يوسف عمرو.

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.