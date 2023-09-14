شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه قيمة انتقال بلحاج من أسوان لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
وقال عنتر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن قيمة بيع اللاعب هي ثلاثة ملايين جنيه فقط، موضحا أن أسوان حصل منها على مليوني جنيه بينما حصل وكيل اللاعب على مليون جنيه.
وأوضح عضو مجلس إدارة نادي أسوان أن هناك حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي أسوان حول قيمة الصفقة خاصة أن اللاعب تلقى عروضا بقيمة مالية أكبر في بداية فترة الانتقالات الصيفية.
وأعلن مسئولو نادى سيراميكا إعارة أحمد بلحاج إلى الجونة، بعد الحصول على خدماته، من أسوان لمدة 4 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى، وجاء قرار الإعارة بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى.
فى سياق مختلف، يفاضل مسئولي نادى سيراميكا بين ملعب ستاد الكلية الحربية والمقاولون العرب لخوض مباريات الفريق الموسم المقبل في بطولة الدورى الممتاز عقب رفض ستاد القاهرة.
وكانت قرعة بطولة الدوري المصري، أسفرت عن مواجهة قوية لفريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري ثم مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.
ومن جانب آخر أعلن نادى سموحة انتقال النيجيري صديق أوجولا، صانع ألعاب الفريق السكندرى، إلى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد.
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