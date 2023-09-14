شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه قيمة انتقال بلحاج من أسوان لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عنتر عضو مجلس إدارة نادي أسوان عن قيمة بيع نجم الفريق، المغربي أحمد بلحاج بعد انتهاء إعارته للزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وقال عنتر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن قيمة بيع اللاعب هي ثلاثة ملايين جنيه فقط، موضحا أن أسوان حصل منها على مليوني جنيه بينما حصل وكيل اللاعب على مليون جنيه.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي أسوان أن هناك حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي أسوان حول قيمة الصفقة خاصة أن اللاعب تلقى عروضا بقيمة مالية أكبر في بداية فترة الانتقالات الصيفية.