شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: جولة مراكز شباب شمال سيناء تشارك في الاحتفال بالأهالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إلادارة الكشفية والإرشادية ، في الاحتفالية المقامة علي أرض قري الجورة التابعة للشيخ زويد ، بمناسبة عودة الأهالي لبيوتهم، وذلك بمشاركة 25 من جوالة مراكز شباب (6 أكتوبر، مدينة العريش، الضاحية ، المساعيد ) .

وتضمنت الفعاليات توزيع الهدايا ، والرسم علي وجوه اطفال المناطق ، بالإضافة إلى ترديد الأناشيد الكشفية والوطنية.

وقد أشادت نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالجهد المبذول في هذه الاحتفالية من أعضاء فرق الجوالة والجوالات وفريق عمل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.