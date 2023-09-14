شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين جدد وفتحى في قائمة بيراميدز بعد إغلاق باب القيد الصيفى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق باب القيد الصيفى للموسم الجديد 2023/2024 وحسمت الأندية انتقالاتها بضم الللاعبين الذين تحتاج إليهم، ونجح بيراميدز في ضم 8 لاعبين جدد مع تفعيل شراء مصطفى فتحى لاعب الزمالك السابق من نادى التعاون السعودى . فتعاقد بيراميدز مع ثلاثى فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعى ومهند لاشين ، بينما ضم ثنائى الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر في صفقة انتقال حر ، ومهاجم يانج افريكانز التنزانى ما يلي. فضم بيراميدز في ميركاتو 2023 اللاعبين : مصطفى فتحي من التعاون السعودي مهند لاشين من فيوتشر محمد رضا "بوبو" من فيوتشر محمود مرعي من فيوتشر يوسف أسامة نبيه من الزمالك سيف فاروق جعفر من الزمالك فيستون ماييلي قادما من يانج أفريكانز التنزاني أحمد ميهوب من غزل المحلة محمد عادل من المقاصة

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