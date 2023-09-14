شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلي الكاملة في صيف 2023 بعد إغلاق باب القيد المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما تم إغلاق باب القيد المحلي رسمياً اليوم ،الخميس، يكون النادي الأهلي قد اكتفى بضم ثلاثة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ( صيف 2023) بجانب إعادة اثنين من اللاعبين المُعارين وتفعيل عقد لاعب مُعار.

الأهلي ضم إمام عاشور قادماً من نادي ميتيلاند الدنماركي والفرنسي انتوني موديست في صفقة انتقال حر ورضا سليم من الجيش الملكي المغربي ، كما أعاد الأهلي الثنائي المُعار صلاح محسن من سيراميكا وكريم نيدفيد من فيوتشر، بجانب تفعيل عقد شراء خالد عبد الفتاح من سموحة بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غد ، الجمعة، بالسعودية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

على صعيد متصل ،علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة السوبر الأفريقي غدا الجمعة، على استاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وقال المدير الفني لفريق الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر: "سعداء بالتواجد في السعودية، وسعيد بإقامة المباراة هنا، لدينا جمهور كبير للأهلي في السعودية وسعداء بهذا الجمهور الذي يتواجد هنا، مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة، لكن هدفنا هو إسعاد هذه الجماهير من خلال الفوز بالبطولة والعودة باللقب إلى القاهرة، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

وشدد كولر، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "الفوز بهذه المباراة سيكون دفعة قوية لنا فى بداية الموسم، كما أن لدينا لاعبين على مستوى جيد، وقائمة قوية جرى تدعيمها بشكل جيد، المهم لدي الآن، اللاعبون الجدد أن يدخلوا وينسجموا مع الفريق بشكل سريع، وسعيد جدا بالإضافات التى تمت، قائمة الفريق كبيرة وجيدة وأعرف أن لدينا مباريات صعبة والأهم أن يجيد اللاعبين المنضمين عندما يحصلون على فرصتهم".