طارق حامد أساسياً.. تشكيل ضمك لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه الوحدة نظيره ضمك، الذي يحترف في صفوفه طارق حامد لاعب الزمالك السابق، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

شهد تشكيل ضمك المشاركة الأولى لطارق حامد عقب انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أعلن كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك عن تشكيل الفريق لملاقاة الوحدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط

خط الدفاع: فاروق شافي - نور الرشيدي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش

خط الهجوم: ستانشو - أنكودو - عبد العزيز البيشي - أسان سيساي