شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. وكيل لاعبين عالمي: سفر أفضل 10 لاعبين إلى أوروبا للمعايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جون فيولا وكيل اللاعبين العالمى أنه سيتم اختيار أفضل 10 لاعبين من برنامج كابينانو مصر وسفرهم إلى أوروبا لقضاء فترة معايشة.

وقال فيولا خلال برنامج كابيتانو مصر على قناة أون، أنه من المقرر سفر اللاعبين وتعريفهم على طرق اللعب فى أوروبا وما يدور داخل الملاعب.

وأشار إلى أن معايشة لاعبى كابيتانو فى أوروبا فرصة لتطوير أنفسهم واللعب مع لاعبين أعلى وقضاء فترة فى دوريات أوروبية.

وأعلن برنامج كابيتانو عن وصول خبراء الليجا إلى مصر لمتابعة المشاركين فى كابيتانو مصر، مثل ديجو لوبيز وسانتيرو ومارتن البرتو وفيكتور مارتينيز، الكشافين فى الدوريات الأوربية، إضافة إلى بعض المديرين الرياضيين بالأندية العالمية مثل ديجو جارسيا والكسندر اوتيرو.