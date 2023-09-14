شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض المران الأخير على ملعب عزام بتنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي بدولة تنزانيا في العاشرة صباح غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و من المقرر أن يقام المران الختامي على ملعب عزام ، والذي سيستضيف اللقاء في الرابعة عصر يوم السبت المقبل، وأرضيته من النجيل الصناعي .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاض مرانه الأول مساء اليوم داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق اقامة البعثة في تنزانيا عقب الوصول .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.