شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يخسر من سلوفينا فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب السيدات للكرة الطائرة الشاطئية من منتخب سلوفينا بنتيجة أشواط 2-0 في ثمن نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان وجائت نتيجة الأشواط 21-16 الشوط الأول و21-14 الشوط الثاني. وكان منتخب السيدات تأهل للدور ثمن النهائي بعد خوض لقائين في دور المجموعات شهدت الخسارة من فرنسا والفوز على إسبانيا وتأهل منتخب السيدات لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى. ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين . وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

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