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نهائى مصرى فى منافسات السيدات ببطولة قطر للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الدور نصف النهائي لبطولة قطر الدولية للاسكواش تأهل الثنائي المصري نور الشربيني وهانيا الحمامي إلى نهائي البطولة ، ليصبح النهائي مصرياً خالصا.

 

وتأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش بعد تغلبها على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة ٣ / . في نصف النهائي بينما تأهلت هانيا الحمامي إلى نهائي البطولة بعد تغلبها على الأمريكية من أصل مصري أماندا صبحي بنتيجة ٣ /٠ في طرف نصف النهائي الآخر.

 

وفي منافسات الرجال، نجح مازن هشام في التغلب على الانجليزي من أصل مصري محمد الشوربجي ٣ / . في دور الثمانية للبطولة ، كما تغلب الويلزي جويل ماكين على الاسكتلندي جريج لوبان  بنتيجة ٣ / .

 

فيما تأهل  علي فرج إلى نصف النهائي بعد الفوز على زميله طارق مؤمن في ربع النهائي بنتيجة ٣/١  ، فيما كريم عبد الجواد من البيروفي دييجو إلياس بنتيجة ٣/١ في نفس الدور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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