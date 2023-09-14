شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مصرى فى منافسات السيدات ببطولة قطر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الدور نصف النهائي لبطولة قطر الدولية للاسكواش تأهل الثنائي المصري نور الشربيني وهانيا الحمامي إلى نهائي البطولة ، ليصبح النهائي مصرياً خالصا.

وتأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش بعد تغلبها على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة ٣ / . في نصف النهائي بينما تأهلت هانيا الحمامي إلى نهائي البطولة بعد تغلبها على الأمريكية من أصل مصري أماندا صبحي بنتيجة ٣ /٠ في طرف نصف النهائي الآخر.

وفي منافسات الرجال، نجح مازن هشام في التغلب على الانجليزي من أصل مصري محمد الشوربجي ٣ / . في دور الثمانية للبطولة ، كما تغلب الويلزي جويل ماكين على الاسكتلندي جريج لوبان بنتيجة ٣ / .

فيما تأهل علي فرج إلى نصف النهائي بعد الفوز على زميله طارق مؤمن في ربع النهائي بنتيجة ٣/١ ، فيما كريم عبد الجواد من البيروفي دييجو إلياس بنتيجة ٣/١ في نفس الدور.